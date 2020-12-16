890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Немножечко не успели"
Сегодня 10:40
Врач 40 лет оплодотворял пациенток и стал отцом девяти тысяч детей
16.12.2020 23:30
МРОТ и прожиточный минимум рассчитают по-новому: принят законопроект 6
16.12.2020 16:21
Улицу Куйбышева продлят до набережной Варкауса в следующем году 10
Сегодня 06:40
Половина заболевших работников предприятий Карелии продолжает ходить на работу 3
16.12.2020 15:57
ВОЗ советует надевать маски и на семейных праздниках
16.12.2020 19:10
Выбежавший на дорогу подросток попал под машину в Петрозаводске (ВИДЕО) 6
16.12.2020 16:44

Лиминчук: В Карелии созданы комфортные условия для перехода малого бизнеса с ЕНВД на другие налоговые режимы

Новости. Общество
12:22, 17 Декабря 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии
Загрузка...

Депутаты Заксобрания Карелии на заседании 17 декабря поддержали поправки в республиканское законодательство, направленные на создание комфортных условий для перехода предпринимателей на новое налогообложение после отмены единого налога на вмененный доход с января 2021 года.

Принятым законом расширяется перечень видов деятельности для представителей малого бизнеса, которые смогут использовать патентную систему, и вводятся пониженные ставки налогообложения по упрощённой системе налогообложения (УСН). Если объектом налогообложения являются доходы, то ставка по УСН составит 2%, если "доходы минус расходы" – 7%.

"Переход с ЕНВД на УСН для части предпринимателей несёт риски повышения общей налоговой нагрузки. Нашим решением мы устанавливаем переходный период на 2021 год и льготную налоговую ставку по УСН. Это позволит пройти процесс адаптации к новым налоговым формам в максимально комфортном режиме. Несмотря на существенные выпадающие доходы в бюджет Карелии от принятия данного закона, власти сознательно идут на такой шаг, понимая, что режим повышенной готовности в период коронавирусной пандемии проходит трудно для бизнеса и уже привёл к значительным издержкам и убыткам от основной деятельности", – отметил член Комитета по экономической политике Леонид Лиминчук.

Ранее председатель парламентского Комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин сказал, что депутаты будут вести мониторинг применения положений данного закона и при необходимости продолжат совершенствовать региональное налоговое законодательство.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Аналитика

Сегодня 11:40
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 5
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 2
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Детям войны хотят присвоить особый статус
10.12.2020 09:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:42
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
"Немножечко не успели"
Сегодня 10:40
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»