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Линейки 1 сентября пройдут не для всех учащихся школ, сообщил Парфенчиков

Новости. Общество
16:58, 20 Августа 2020
фото: © Сергей Юдин / "Столица на Онего"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, для учащихся каких классов пройдут 1 сентября торжественные линейки.

Сегодня в ходе визита в Кемский район глава Карелии Артур Парфенчиков еще раз отметил, что этот учебный год начнется в условиях пандемии.

"В связи с пандемией торжественные линейки 1 сентября проведем только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов с соблюдением всех противоэпидемических мер", - написал глава Карелии на своей странице в соцсети.

Также Парфенчиков отметил, что с директорами школ еще раз обсудят вопросы по организации учебного процесса.

"Проговорим, как будут разведены потоки учеников: часть ребят будут приходить на занятия через центральные входы, часть – через запасные. При этом важно составить расписание так, чтобы ребята не толпились в коридорах в перерывах между уроками. Время школьных завтраков и обедов также скорректируют, чтобы в столовых не пересекались ученики разных классов", - сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель республики предположил, что, возможно, "в первое время все это будет непривычно, но эти корректировки крайне важны для того, чтобы обеспечить безопасность детей".

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Комментарии

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Ринат
2020-08-20 17:02:32
Утомил рассказами , порадовал бы лучше делами .
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