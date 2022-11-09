Лис посетил сложный круговой перекресток в Петрозаводске (ВИДЕО)

Очевидец встретился с лисом, разгуливающим по Древлянскому кольцу.
Представителя дикой карельской природы встретил очевидец на Древлянке и выложил видео этой встречи в паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии». Лисица бегала в центре перекрестка, игнорируя проезжавшие автомобили.
«Будьте осторожны. Древлянка — Кукковка. По дороге бегает лис. Машин не боится», — предупредил подписчик паблика автолюбителей.
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