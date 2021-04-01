Лисенок за еду позирует для туристов в горном парке Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Лисенок стал частым гостем в горном парке "Рускеала".

Туристы в популярном парке фотографируют теперь не только мраморный каньон и пещеры, но и лиса. Лесной гость стал часто заходить на территорию горного парка, выпрашивая у людей еду. О встрече с рыжим красавцем написала одна из посетительниц "Рускеалы" в соцсетях.





"А тем временем где-то в лесу за ними наблюдали внимательные глаза. Красивый лисовин сидел, и наклоняя голову, словно прислушиваясь, наблюдал за вереницей проходящих людей. Они шли по тропинке в нескольких шагах от него и, занятые своим делом, не замечали его. Лису было интересно и не страшно. Он перебежал тропинку, взобрался на сугроб и замер. Он знал, что люди увидели его и фотографируют. Полный достоинства, он иногда смотрел в объектив. Остроугольные пушистые уши то разваливались в разные стороны, то вставали в стойку, то отклонялись назад. Лис получил то, за чем пришел. Благодарные и довольные съёмкой люди принесли ему еду. Осторожный зверь схватил кусок, отбежал с ним подальше в лес и стал есть в компании осторожной суетливый сороки", - пишет на своей странице в соцсети Светлана Шарапенко.