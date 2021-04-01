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Лисенок за еду позирует для туристов в горном парке Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
09:46, 02 Апреля 2021
фото: © страница Вконтакте Светланы Шарапенко
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Лисенок стал частым гостем в горном парке "Рускеала".

Туристы в популярном парке фотографируют теперь не только мраморный каньон и пещеры, но и лиса. Лесной гость стал часто заходить на территорию горного парка, выпрашивая у людей еду. О встрече с рыжим красавцем написала одна из посетительниц "Рускеалы" в соцсетях.

"А тем временем где-то в лесу за ними наблюдали внимательные глаза. Красивый лисовин сидел, и наклоняя голову, словно прислушиваясь, наблюдал за вереницей проходящих людей. Они шли по тропинке в нескольких шагах от него и, занятые своим делом, не замечали его. Лису было интересно и не страшно. Он перебежал тропинку, взобрался на сугроб и замер. Он знал, что люди увидели его и фотографируют. Полный достоинства, он иногда смотрел в объектив. Остроугольные пушистые уши то разваливались в разные стороны, то вставали в стойку, то отклонялись назад. Лис получил то, за чем пришел. Благодарные и довольные съёмкой люди принесли ему еду. Осторожный зверь схватил кусок, отбежал с ним подальше в лес и стал есть в компании осторожной суетливый сороки", - пишет на своей странице в соцсети Светлана Шарапенко.

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Комментарии

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Поцъ
2021-04-02 12:00:00
Молодец лисёнок! У нас многие люди за еду работают,а пенсионеры по помойкам сити маркетов шастают....
Гость
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