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Новости. Общество
17:27, 10 Апреля 2018

Лишь один подсудимый по делу о гибели детей на Сямозеро признал свою вину в трагедии

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В городском суде Петрозаводска завершилось оглашение обвинительного заключения по делу о гибели детей на Сямозере в июне 2016 года. Вину признал только Вадим виноградов.

Пятеро подсудимых заявили, что не признают своей вины. Это Решетова, Коваленко, Котович, Круподерщиков и Ильин. Об этом они заявили в Петрозаводском городском суде после оглашения обвинительного заключения, которое зачитывалось два дня.

В частности, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Коваленко заявил, что нет причинно-следственной связи между гибелью детей в водном походе и деятельностью ведомства, которым он руководил.

По словам Котович, к компетенции Роспотребнадзора не относится контроль и оценка спасательных жилетов.

"Непонятно, какие меры реагирования я должна была предпринять вплоть до остановки деятельности лагеря... Непонятно, на каком основании был сделан вывод о кураторстве мной лагерей", - пояснила в суде Котович.

С обвинением согласился только координатор лагеря Виноградов.

Уголовное дело насчитывает 150 томов. Потерпевшими признаны 57 человек, 33 их законных представителя. Свидетелей обвинения – 255, свидетелей защиты - 52, восемь экспертов, восемь специалистов. С учетом подсудимых общее количество участников судебного заседания - 419 человек.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

Обвинения предъявлены бывшему теперь уже директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову, экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко, заместителю руководителя карельского Роспотребнадзора Людмиле Котович, а также бывшим инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину.

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