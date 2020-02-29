890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Обгоревшее здание бывшего общежития в Петрозаводске угрожает жизни и здоровью горожан
Сегодня 13:39
Роспотребнадзор призвал жителей России отказаться от поездок за рубеж из-за коронавируса 1
Сегодня 12:07
Парфенчиков пообещал найти время и пожать руку школьнику из Рабочеостровска 1
Сегодня 15:38
В Питкяранте приватизируют городскую баню – жители против 2
Сегодня 10:18
"Нашла пакет на улице": в Сортавале полиция задержала распространителя незаконной предвыборной газеты 3
Сегодня 11:27

Лишенного прав водителя повторно поймали пьяным за рулем в Карелии

Новости. Происшествия
16:35, 29 Февраля 2020
фото: ГИБДД Карелии
Загрузка...

В Олонецком районе Карелии автоинспекторы отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя без прав.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в субботу, 29 февраля в поселке Ильинский Олонецкого района 34-летний нетрезвый мужчина был отстранен от управления автомобилем "Нива Шевроле".

Как выяснили инспекторы ДПС, водитель ранее был лишен прав за нетрезвое вождение и ему было запрещено управлять автотранспортом.

Теперь нарушителю придется понести уголовное наказание за повторное нетрезвое вождение, прокомментировали в ГИБДД.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2020, 12:21
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону
26.02.2020, 12:58
Женщина доехала из Мурманской области до Карелии на такси
25.02.2020, 13:38
Жизнь перевернулась
26.02.2020, 09:51
Минздрав Карелии запустил в городские поликлиники "тайного пациента"
26.02.2020, 16:47
Мама малыша из Карелии, который за одну ночь стал инвалидом, собирает деньги на его реабилитацию
27.02.2020, 16:56
Водитель внедорожника в Карелии превысил скорость на 103 км/ч

Аналитика

28.02.2020 16:12
Обществоведение
На месте "развалюх" в Карелии появятся новые социальные объекты
В правительстве республики разработали механизм, который поможет решить проблему с аварийными и заброшенными строениями.
Какой дом выбрать: панельный или монолитный?
28.02.2020 10:17
Стелу "Город воинской славы" ко Дню Победы не установят 6
27.02.2020 13:14
"Я был пристегнут к кровати" 9
22.02.2020 18:20
Защитники "Каменного бора" и петрозаводские власти поговорили на одном языке 6
22.02.2020 17:19
Вся аналитика

Чтиво

28.02.2020 13:53
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
Какую рекламу выбрать для бизнеса
26.02.2020 12:43
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": о современных студенческих отрядах – гость программы руководитель регионального штаба "РСО" Вера Билькова
27.02.2020 14:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»