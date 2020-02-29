Лишенного прав водителя повторно поймали пьяным за рулем в Карелии

В Олонецком районе Карелии автоинспекторы отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя без прав.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в субботу, 29 февраля в поселке Ильинский Олонецкого района 34-летний нетрезвый мужчина был отстранен от управления автомобилем "Нива Шевроле".

Как выяснили инспекторы ДПС, водитель ранее был лишен прав за нетрезвое вождение и ему было запрещено управлять автотранспортом.

Теперь нарушителю придется понести уголовное наказание за повторное нетрезвое вождение, прокомментировали в ГИБДД.