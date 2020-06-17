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Лишенный прав водитель сел за руль и попал под суд в Карелии

Новости. Происшествия
08:30, 18 Июня 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В поселке Чална Пряжинского района остановили автомобиль, которым управлял водитель, лишенный прав, теперь его ждет суд, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду 17 июня в 17.15 в поселке Чална Пряжинского района инспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии остановили автомобиль Renault Fluence. При проверке документов было установлено, что 48-летний водитель управлял автомобилем, будучи лишённым права управления.

На нарушителя был составлен административный материал. Данное нарушение влечет штраф в размере 30 тысяч рублей; либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Решение примет суд.

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