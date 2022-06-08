Лисичка и зайчик поселились у храма на севере Карелии (ФОТО)

У храма преп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Беломорске появились деревянные скульптуры.
Как пишет «Беломорская трибуна», Вячеслав Беспалов вырезал из дерева лисичку и зайчика. Они заняли свои места на площадке у храма преп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Беломорске.
Напомним, иерей Вадим Бикмухаметов открыл на территории храма в Беломорске игровую площадку для детей в 2018 году. По мнению священника и прихожан, «это поможет маленьким детям легче приобщаться к церковной жизни».
При детской площадке появился и живой уголок. Здесь живут белки, кролики, птицы и собаки.
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