Лисичка и зайчик поселились у храма на севере Карелии (ФОТО)

У храма преп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Беломорске появились деревянные скульптуры.

Как пишет «Беломорская трибуна», Вячеслав Беспалов вырезал из дерева лисичку и зайчика. Они заняли свои места на площадке у храма преп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Беломорске.

Напомним, иерей Вадим Бикмухаметов открыл на территории храма в Беломорске игровую площадку для детей в 2018 году. По мнению священника и прихожан, «это поможет маленьким детям легче приобщаться к церковной жизни».

При детской площадке появился и живой уголок. Здесь живут белки, кролики, птицы и собаки.