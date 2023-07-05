Лист железа на крыше Минфина Карелии угрожает здоровью петрозаводчан

С крыши одного из зданий на центральном проспекте Петрозаводска опасно свисает кровельное железо.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города, с кровли дома №17 по проспекту Ленина оторвался лист железа, есть угроза здоровью окружающих.



Опасность возникла со стороны министерства финансов, уточнили в ЕДДС карельской столицы.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что пешеходам в историческом центре Петрозаводска на головы валятся куски штукатурки.



Большая часть домов на проспекте Ленина, отремонтированных к столетию Карелии, разваливается на глазах.