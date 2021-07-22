Ливни и грозы надвигаются на Карелию

МЧС Карелии предупреждает о дождях, грозах и шквалистом ветре, которые ожидаются в течение трех ближайших дней.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 29 по 31 июля на большей части республики Карелия ожидаются дожди, местами сильные: днем 29 июля преимущественно по южным и центральным районам, 30 июля – по северным районам. В отдельных районах грозы, при грозах шквалистые усиления ветра до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы и городские округа в регионе.

МЧС рекомендует жителям Карелии:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ спрогнозировал улучшение ситуации с лесными пожарами в Карелии.