Реклама
В Петрозаводске участки для голосования будут защищены от коронавирусной инфекции
22.07.2021 16:25
В Карелии на каждом участке для голосования будет установлено видеонаблюдение
Сегодня 14:08
Стихия обрушилась на Олонецкий район Карелии (ВИДЕО) 2
27.07.2021 17:17

Ливни и грозы надвигаются на Карелию

Новости. Погода
14:10, 28 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Новости партнеров

МЧС Карелии предупреждает о дождях, грозах и шквалистом ветре, которые ожидаются в течение трех ближайших дней.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 29 по 31 июля на большей части республики Карелия ожидаются дожди, местами сильные: днем 29 июля преимущественно по южным и центральным районам, 30 июля – по северным районам. В отдельных районах грозы, при грозах шквалистые усиления ветра до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы и городские округа в регионе.

МЧС рекомендует жителям Карелии:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав. 

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ спрогнозировал улучшение ситуации с лесными пожарами в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
юнипер95
2021-07-28 14:35:16
как так?! На пожары денег выделили, получается, что теперь их не ......ть?
театральный критик
2021-07-28 14:30:07
Вот и славно. К субботе пожары потушим, потом займемся теми, кто мешал своими визгами.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
22.07.2021, 12:12
«Нас осталось 14»: Профессионалам в Карелии, которые умеют тушить лесные пожары, платят 20 тысяч рублей в месяц
21.07.2021, 12:51
Парфенчиков ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах Карелии
22.07.2021, 18:49
Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио

Аналитика

Сегодня 13:59
Политкухня
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 7
Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами.
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
Сегодня 13:11
«Если загорелось, тушили сразу» 5
27.07.2021 15:33
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 3
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 9
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»