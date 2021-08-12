Ливни и грозы не уйдут из Карелии в воскресенье

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий сегодня днем на территории всей республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, утром и днем 15 августа местами по республике ожидаются ливни, грозы, усиления юго-западного, южного ветра до 15 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все 18 муниципальных образований Карелии.

В МЧС рекомендуют:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.