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Ливни и грозы не уйдут из Карелии в воскресенье

Новости. Погода
08:43, 15 Августа 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий сегодня днем на территории всей республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, утром и днем 15 августа местами по республике ожидаются ливни, грозы, усиления юго-западного, южного ветра до 15 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все 18 муниципальных образований Карелии.

В МЧС рекомендуют:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.

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Комментарии

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udo
2021-08-15 11:08:59
Типовые новости. Неинтересно. :)
Друг просто
2021-08-15 09:54:50
Спасибо Всевышний!!!! Если бы не Вы, мы сгорели бы давно!
Изя
2021-08-15 10:17:33
Друг просто, нам воеводу надежды нет ????)))) :)
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