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Ливни и грозы обрушатся на Карелию через несколько часов

Новости. Погода
10:41, 12 Августа 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погоды в семи районах республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 16 до 19 часов 12 августа местами по южным, юго-восточным районам республики, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра порывами 15 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский районы.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов. 

Ранее синоптики сообщали, что в Карелию идет сильный дождь.

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Комментарии

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однозначно
2021-08-12 10:50:33
Понакупали зонтиков и шастают везде. Лужи фотографируют.
Вася
2021-08-12 10:42:45
Больше думайте о своей несчастной стране.
Гость
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