Ливни и грозы обрушатся на Карелию через несколько часов

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погоды в семи районах республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 16 до 19 часов 12 августа местами по южным, юго-восточным районам республики, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра порывами 15 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский районы.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее синоптики сообщали, что в Карелию идет сильный дождь.