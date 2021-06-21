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Ливни и грозы обрушатся на север Карелии через несколько часов

Новости. Погода
09:41, 22 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий сегодня, 22 июня, во второй половине на территории пяти районов республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, начиная с 15-18 часов 22 июня местами, преимущественно по северным районам Карелии, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы.

МЧС рекомендует:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее сообщалось, кратковременные дожди, грозы и град идут в Карелию.

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Комментарии

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Изя
2021-06-22 10:07:22
Быстрее бы , жарко .. да и кир с котом бредит в Столице . перегрелись совсем ))) :) )
Гость
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