Ливни и грозы обрушатся на север Карелии через несколько часов

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий сегодня, 22 июня, во второй половине на территории пяти районов республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, начиная с 15-18 часов 22 июня местами, преимущественно по северным районам Карелии, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы.

МЧС рекомендует:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее сообщалось, кратковременные дожди, грозы и град идут в Карелию.