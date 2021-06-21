Кратковременные дожди, грозы и град идут в Карелию

Синоптики обещают во вторник в республике жару с грозами и градом.

Как пишут в группе «Погода в Петрозаводске и Карелии», во вторник, 22 июня погода в республике обусловится тёплым сектором циклона «Ульферт» и влиянием его холодного фронта на фоне северо-западной периферии антициклона «Зои». Так, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и град. Ветер южных направлений, умеренный, при грозе местами порывистый. Днем воздух прогреется до +31, +36 градусов, на севере столбик термометра поднимется до +25, +30 градусов.

Ранее синоптики рассказали, как долго продержится испепеляющая жара в Карелии. Самые жаркие дни в Карелии будут 22 и 23 июня, потом температура начнется снижаться.