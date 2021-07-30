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Ливни накроют Карелию 3 августа

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17:00, 02 Августа 2021
фото: © pixabay

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О погоде на вторник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 3 августа будет облачно. Пройдут дожди, ночью и утром сильные. Ветер юго-западный, западный умеренный, с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью составит +12, +14°С, днем воздух прогреется до +18, +20°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

В районах республики будет облачная погода. Дожди пройдут ночью и утром в большинстве районов, днем местами, сильные. Ветер юго-западный, западный, на севере северо-восточный умеренный, с порывами сильного.

Ночью похолодает до +10, +15°С, днем потеплеет до +16, +21°С, на севере +11, +16°С.

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Комментарии

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наташка
2021-08-02 19:56:35
Эмми в шоке. Вся в слезах и губной помаде перепачканное лицо :)
Гость
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