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Ливни накроют Карелию в воскресенье

Новости. Погода
17:00, 22 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

О погоде на 23 мая в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье на территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью по северным районам пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Днем в большинстве районов ожидаются дожди, по южным и центральным районам местами сильные.

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Ветер ночью юго-западный, южный, днем восточный, юго-восточный, на севере северо-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, +8°С,  днем  воздух прогреется до +11, +16°С, на юго-востоке местами до +20°С, на севере +3, +8°С.

В Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Днем пройдет дождь.

Ветер ночью юго-западный, днем восточный, юго-восточный умеренный. 

Температура воздуха ночью составит +6, +8°С, днем +12, +14°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем падать.

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