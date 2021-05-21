Ливни накроют Карелию в воскресенье

О погоде на 23 мая в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье на территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью по северным районам пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Днем в большинстве районов ожидаются дожди, по южным и центральным районам местами сильные.

Ветер ночью юго-западный, южный, днем восточный, юго-восточный, на севере северо-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, +8°С, днем воздух прогреется до +11, +16°С, на юго-востоке местами до +20°С, на севере +3, +8°С.

В Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Днем пройдет дождь.

Ветер ночью юго-западный, днем восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +6, +8°С, днем +12, +14°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем падать.