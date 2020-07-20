Ливни обрушатся завтра на Карелию

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14:29, 21 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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МЧС предупреждает об ухудшении погоды на территории южных и центральных районов республики.

В течение суток 22 июля местами, преимущественно по южным и центральным районам Карелии, ожидается сильный дождь.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша, Калевальский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

 

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