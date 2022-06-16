Любарский: «Мы можем поменять кучу мэров, но пока сами будем сорить, порядка не добиться»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский объяснил, от кого зависит чистота улиц города.

«Друзья, заметки на ходу. Первая. Пришлось сегодня в центре города наблюдать такую картину: у пешеходного перехода тормозит автомобиль, открывается окно со стороны водителя и…под колёса летит окурок. Вторая. В одном из дворов на Первомайском проспекте увидел жуткую помойку, больше похожую на несанкционированную свалку. Сразу смутило полное отсутствие контейнеров на площадке. Оказалось, что на время производства земляных работ их передвинули в другое место, жильцов оповестили. Но за пару недель свалку уже трижды пришлось убирать. Ведь пройти с мусором до действующей помойки в соседнем дворе — трудно», — написал мэр города.

По его словам, есть и другие примеры.

«Помимо оранжевых жилетов сотрудников Городского комбината благоустройства заметил в парке на Пушкинской веселую улыбчивую молодежь с граблями. Спасибо неравнодушным ребятам за помощь в благоустройстве города! Не хочется читать никому нотаций, но, думаю, понятно, какой пример из этих трёх можно назвать позитивным. Мы можем поменять кучу мэров и администраций, но пока сами будем сорить — порядка не добиться», — добавил Любарский.