Любарский прокомментировал старт транспортной реформы в Петрозаводске

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский считает, что исполнителю реформы следует решить вопросы с троллейбусным управлением.

Городские власти предложили компании, которая займется реализацией транспортной реформы в Петрозаводске, изучить инфраструктуру троллейбусного управления. Об этом Любарский заявил в соцсети.

Мэр Петрозаводска считает, что эксперты должны оценить перпективы развития депо, контактной сети и конечных остановок.

«Мы предложили также подрядчику предметно изучить вопрос развития инфраструктуры троллейбусного управления. Речь идет не только об обновлении подвижного состава, возможных вариациях троллейбусов — в том числе с частичным использованием машин на автономном ходу. Попросил оценить перспективы использования в свете дальнейшего развития нашего троллейбусного депо, контактной сети и конечных остановок. Эти аспекты важно рассмотреть с точки зрения логистики и экономики», — заявил Владимир Любарский.

По оценке Любарского, «экспертная оценка должна стать основой привлечения дополнительного финансирования для дальнейших преобразований предприятия».

Ранее Владимир Любарский заявлял, что троллейбусное депо следует вынести за пределы Петрозаводска.

Напомним, в карельской столице подрядчик приступил к анализу дорожной ситуации в Петрозаводске для дальнейшей реализации транспортной реформы.