Любарский уехал в Москву и рассказал, что будет читать в поезде

Глава Петрозаводска Владимир Любарский в составе правительственной делегации примет участие в днях Республики Карелия в Москве.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский накануне вечером уехал в Москву. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Еду в составе правительственной делегации на дни Республики в Москву. Вроде и не ко времени - только начал вникать, и проблем вагон, но некуда деваться - столица должна быть представлена. Нахожусь на связи».

Любарский рассказал, что в поезд взял книгу «100 советов мэру».

«Чтение начал с середины, да простят меня и Кац, и Варламов. С темы транспорта. Актуально».

Напомним, дни Республики Карелия пройдут в Москве 20–21 мая. Планируется подписание программы сотрудничества между Москвой и Карелией. Инвестиционный, экономический и туристический потенциал региона презентуют в Торгово-промышленной палате России. В течение двух дней пройдёт ряд круглых столов, направленных на развитие двух субъектов.