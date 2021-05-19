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Любарский уехал в Москву и рассказал, что будет читать в поезде

Новости. Политика
06:40, 20 Мая 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Глава Петрозаводска Владимир Любарский в составе правительственной делегации примет участие в днях Республики Карелия в Москве.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский накануне вечером уехал в Москву. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Еду в составе правительственной делегации на дни Республики в Москву. Вроде и не ко времени - только начал вникать, и проблем вагон, но некуда деваться - столица должна быть представлена. Нахожусь на связи».

Любарский рассказал, что в поезд взял книгу «100 советов мэру».

«Чтение начал с середины, да простят меня и Кац, и Варламов. С темы транспорта. Актуально».

Напомним, дни Республики Карелия пройдут в Москве 20–21 мая. Планируется подписание программы сотрудничества между Москвой и Карелией. Инвестиционный, экономический и туристический потенциал региона презентуют в Торгово-промышленной палате России. В течение двух дней пройдёт ряд круглых столов, направленных на развитие двух субъектов.

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Комментарии

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Козьма
2021-05-20 07:36:15
Что за бред , редакция , пишите ?
asusls
2021-05-20 08:27:25
Козьма, а что еще писать?) В Карелии это главные новости=)
Гость
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