В Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая Дням Карелии

Событийную программу Дней Карелии презентовала заместитель Главы республики Татьяна Игнатьева.

Сегодня в информационном центре правительства Москвы состоялась пресс-конференция, посвящённая Дням Республики Карелия, которые пройдут 20–21 мая, и Дням Республики Коми, запланированным на 23–30 мая.

Заместитель главы Республики Карелия Татьяна Игнатьева рассказала журналистам о мероприятиях программы Дней Карелии. Одним из важных является подписание программы сотрудничества между Москвой и Карелией. Инвестиционный, экономический и туристический потенциал региона презентуют в Торгово-промышленной палате России. В течение двух дней пройдёт ряд круглых столов, направленных на развитие двух субъектов.

В самом сердце столицы России — на Старом Арбате — 20 мая откроется фотовыставка достопримечательностей региона. Каждый снимок снабжён Qr-кодом, который расскажет, как добраться до места, где можно остановиться, узнать расписание транспорта. По сути, это интерактивное путешествие по Карелии, отметила Татьяна Игнатьева.

«Карелия — это уникальный туристический, экологически чистый регион, который удобно расположен, всего одна ночь в поезде или час с небольшим полёта отделяют Карелию от Москвы, поэтому среди московских гостей так популярны туры выходного дня. Туризм в Карелии — это не только хорошо известные локации, такие как Кижи, Рускеала, Валаам, Кивач. Туризм в Карелии везде. Это и песчаные дюны, и ладожские шхеры, и комфортабельные отели, и уютные глэмпинги. Маршруты тоже разные: спортивные, спокойные, экстремальные, гастрономические и познавательные», — подчеркнула заместитель главы республики.

Татьяна Игнатьева рассказала о давних экономических и культурных связях Республики Карелия и Москвы, отметив, что многие здания столицы облицованы карельским камнем, а дороги строятся из карельского щебня. Республика также поставляет в Москву рыбу, так как в регионе выращивается около 70% товарной форели, готова поставлять и другие продукты.

«Мы предлагаем инвесторам наши промплощадки в зонах экономического развития. Ждём обмена опытом, особенно в здравоохранении, образовании. В сфере экономики — подписания новых контрактов. Уверены, что в этом году туристический поток в Карелию возрастёт и достигнет миллиона туристов», — ответила Татьяна Игнатьева на вопрос журналиста об ожидаемых результатах от проведения Дней Карелии в Москве.

«Такие мероприятия приносят пользу людям, москвичи многое узнают после их проведения», — добавил Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.