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Любарский заявил, что собирается переплыть Петрозаводскую губу Онежского озера

Новости. Общество
08:20, 28 Июня 2021
фото: Страница Владимира Любарского Вконтакте

Глава столицы Карелии Владимир Любарский готов повторить заплыв через Петрозаводскую губу Онежского озера и на этот раз доплыть до противоположного берега.

Об этом он рассказал своим подписчикам Вконтакте.

«Надо повторить заплыв на тот берег Онего от Онежского замка. В том году я доплыл только до Лойострова. Замёрз люто», — написал Любарский.

По его словам, депутат парламента Тимур Зорняков, с которым он совершал заплыв в прошлом году, доплыл до противоположного берега.

Эта беседа с подписчиками возникла после того как Любарский рассказал, как в выходные проплыл 700 метров на состязаниях в озере Мунозеро.

«Отплавал свои 700 метров в триатлон-эстафете в Спасской Губе. Правильно подобранная команда — залог успеха. У нас — серебро!», — пояснил глава города.

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Комментарии

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кир
2021-06-28 09:42:12
Вам слабо переплыть, вот и ноете, - сказал кот. И люто завидуете.
Борисов
2021-06-28 09:31:06
А что вы хотели? Он же не мэр, а сити менеджер!!! Потому правильно и пиарится постоянно, в этом и есть работа сити менеджера!
Потом, "всенародно" , выберем мэра и всё будет хорошо, если только Ковид ,к этому времени,нас совсем не похоронит!?
Александр
2021-06-28 09:17:24
Неглинка вчера в парке пионерии представляла из себя печальное зрелище, из=за очередного слива дерьма-отходов камнеобработки. По этому поводу тишина и покой. Предлагаю в нее мэру залезть и просто посидеть минут 15, плыть никуда не нужно. Может хоть после этой процедуры найдут виновных и прекратится беспредел в центре города.
VladPTZ
2021-06-28 08:51:23
Нашлись герои на другой берег переплыть, как дети малые, зачем это всем объявлять, потом найдутся подражатели и кто нибудь потонет и начнется, купаются где попало давайте ловить и наказать штрафами.
наташка
2021-06-28 08:35:20
Петрозаводцы устали от любарского. Верните иришку
Kon
2021-06-28 08:34:12
На очереди Ла Манш.
Делом заниматься нет времени. Весь пыл в пиар. Дал нам губер мэра.
Plant
2021-06-28 08:29:10
Председатель Мао карельский
Гость
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