Любарский заявил, что собирается переплыть Петрозаводскую губу Онежского озера

Глава столицы Карелии Владимир Любарский готов повторить заплыв через Петрозаводскую губу Онежского озера и на этот раз доплыть до противоположного берега.

Об этом он рассказал своим подписчикам Вконтакте.

«Надо повторить заплыв на тот берег Онего от Онежского замка. В том году я доплыл только до Лойострова. Замёрз люто», — написал Любарский.

По его словам, депутат парламента Тимур Зорняков, с которым он совершал заплыв в прошлом году, доплыл до противоположного берега.

Эта беседа с подписчиками возникла после того как Любарский рассказал, как в выходные проплыл 700 метров на состязаниях в озере Мунозеро.

«Отплавал свои 700 метров в триатлон-эстафете в Спасской Губе. Правильно подобранная команда — залог успеха. У нас — серебро!», — пояснил глава города.