Любитель алкоголя и шампуня в Карелии попался на пяти магазинных кражах

Суд в Кондопоге отправил рецидивиста в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе судов Карелии.

Кондопожский горсуд вынес приговор в отношении 31-летнего мужчины. Его обвинили в пяти кражах.



Ранее кондопожанина подвергли административному наказанию за мелкое хищение. После этого, в октябре прошлого года, злоумышленник прошелся по пяти магазинам, где его добычей стали: бутылки виски и водки, шесть флаконов шампуня, две бутылки коньяка.



Суд учел рецидив преступления, непогашенные судимости, а также полное признание вины и раскаяние, отменил условное наказание по предыдущему приговору и отправил злоумышленника в колонию строгого режима на два года и два месяца.



Приговор обжалован и не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.