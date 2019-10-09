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Новости. Криминал
08:05, 09 Октября 2019
фото: @ Владимир Максименко / youtube

Любитель алкоголя оставил без электросвязи поселок в Карелии

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В Беломорском районе местный житель выкопал и пропил километр кабеля электросвязи, сообщил в МВД Карелии.

В отделение полиции по Беломорскому району обратились работники телекоммуникационной организации. В ходе работы по заявкам местных жителей на отсутствие связи, они обнаружили хищение кабеля связи длиной около 1 километра. Хищение произошло в отдаленной лесной местности, кабель там не полностью был погружен под землю.

Полицейские установили, что к происшествию причастен ранее судимый местный 49-летний житель. Он сознался в содеянном и рассказал оперативникам, что еще в прошлом году, собирая грибы и ягоды в лесу, заметил выходящий из-под земли кабель.

Вернувшись к этому месту через год с секатором и лопатой, он выкопал почти тысячу метров кабеля, после чего отвез в город. В течение нескольких дней на берегу реки он обжигал кабель, чтобы избавиться от обмотки, а затем сдал в пункт приема цветного лома медные жилы. Незаконно вырученные деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье 215.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.

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Комментарии

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Тюлень Ладожский
2019-10-09 08:34:28
Один выкопал, один обжигал, один отвозил, а в пункте приёма сразу решили, что столько меди всякий может найти, как грибы. Кто-то поверил?
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