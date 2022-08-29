Любитель бесплатного алкоголя из Карелии попал за решетку

Ранее судимый житель Кеми усугубил свою участь, повадившись ходить за бесплатным алкоголем в одно и то же место, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кеми поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в серии преступлений.

Как установил суд, ранее судимый мужчина в июне 2022 года в течение одной недели несколько раз наведывался в один и тот же магазин. Оттуда он незаметно выносил спиртное.

Положение подсудимого осложнялось еще и тем, что на момент вынесения приговора мужчина уже был осужден за другое преступление.

В итоге суд, частично сложив наказания, приговорил жителя Кеми к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.