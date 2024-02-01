Любитель крепко выпить дождался росгвардейцев на пороге петрозаводского гипермаркета

Вечером 1 числа силовики задержали сильно пьяного мужчину, который прилег у входа в гипермаркет.

Вечером 1 февраля наряд росгвардейцев выезжал в гипермаркет Петрозаводска. Охранник пояснил, что неизвестный лежит у входа в торговое заведение и мешает работе.



Медики скорой установили, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, в помощи не нуждается. 39-летнего горожанина передали полиции.



Еще один инцидент зарегистрирован в сетевом магазине Олонца. 45-летний житель Суоярви украл спиртное. Наряд Росгвардии доставил злоумышленника в отделение полиции, сообщили в пресс-службе силового ведомства.