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Любитель крепко выпить дождался росгвардейцев на пороге петрозаводского гипермаркета

Новости. Происшествия
17:20, 02 Февраля 2024
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

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Вечером 1 числа силовики задержали сильно пьяного мужчину, который прилег у входа в гипермаркет.

Вечером 1 февраля наряд росгвардейцев выезжал в гипермаркет Петрозаводска. Охранник пояснил, что неизвестный лежит у входа в торговое заведение и мешает работе. 

Медики скорой установили, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, в помощи не нуждается. 39-летнего горожанина передали полиции. 

Еще один инцидент зарегистрирован в сетевом магазине Олонца. 45-летний житель Суоярви украл спиртное. Наряд Росгвардии доставил злоумышленника в отделение полиции, сообщили в пресс-службе силового ведомства. 

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