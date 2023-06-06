Любитель материться выплатил униженному им пенсионеру в Карелии 20 тысяч рублей

По делу о компенсации морального вреда пришлось дважды обращаться в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора Прионежского района о взыскании компенсации морального вреда.

Заявитель — 60-летний житель села Шокша Прионежского района — в помещении участкового лесничества поссорился с другим посетителем. Последний последний в присутствии посторонних выругался матом, унизив пенсионера. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Другой участник конфликта, 50-летний мужчина, был признан виновным. Мировой суд назначил ему штраф — 3 тысячи рублей.

Поскольку виновный штраф платить не торопился, прокурор обратился с соответствующим иском в суд. Иск был удовлетворен, и с виновного в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда — 20 тысяч рублей.