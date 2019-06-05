Любитель музыки обокрал съемную квартиру в Петрозаводске

Мужчина украл из квартиры радиоприемник из-за проблем с деньгами, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 20-летний петрозаводчанин. Молодой человек сдавал комнату 34-летнему мужчине. В один из дней петрозаводчанин обнаружил, что арендатор съехал: ключи оставлены под ковриком, а в квартире отсутствуют планшетный компьютер и радиоприемник.

На звонки он не отвечал. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Ранее судимый мужчина пояснил, что в какой-то момент денег у него оказалось мало. Он решил снять с себя расходы по оплате съемного жилья и заодно похитить чужое имущество.

Похищенное он планировал продать, но не успел. .

Возбуждено уголовное дело.