Любитель обуви в городе горняков Карелии хватился кошелька на кассе

Правоохранительные органы Костомукши расследуют уголовное дело о краже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши от жителя города поступило заявление о краже кошелька, в котором находилось 15 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, мужчина снял все деньги, чтобы купить обувь в одном из магазинов. Но, когда костомукшанин пришел на кассу, выяснилось, что он остался без кошелька.

По приезду полиции обнаружилось, что кошелек украли. Стражи порядка нашли подозреваемого. Им оказался 31-летний костомукшанин.



На допросе он признался в своей вине. Деньги злоумышленник потратить не успел, все наличные вместе с кошельком у него изъяли.



По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.