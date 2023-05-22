Любитель обуви в городе горняков Карелии хватился кошелька на кассе

Правоохранительные органы Костомукши расследуют уголовное дело о краже, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Костомукши от жителя города поступило заявление о краже кошелька, в котором находилось 15 тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, мужчина снял все деньги, чтобы купить обувь в одном из магазинов. Но, когда костомукшанин пришел на кассу, выяснилось, что он остался без кошелька.
По приезду полиции обнаружилось, что кошелек украли. Стражи порядка нашли подозреваемого. Им оказался 31-летний костомукшанин.
На допросе он признался в своей вине. Деньги злоумышленник потратить не успел, все наличные вместе с кошельком у него изъяли.
По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.
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