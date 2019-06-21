Любитель покурить сломал нос недовольному соседу в Петрозаводске

В ответ на замечание мужчина сломал нос соседу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Потерпевшей сделал соседу замечание по поводу запрета курения на лестничной площадке. Он в ответ на замечание нанес один удар головой в область лица, сломав тем самым нос петрозавочданину.

Суд взыскал с любителя покурить 70 тысяч рублей в пользу пострадавшего за нравственные и физические страдания.

Дело было также рассмотрено судом апелляционной инстанции, но сумма компенсации была оставлена без изменения.