Любитель порнографии из Петрозаводска рискует отсидеть 6 лет

Жителю Петрозаводска грозит от 2 до 6 лет лишения свободы за распространение порнороликов.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Петрозаводска.



Мужчину обвиняют в распространении порнографии. Согласно материалам уголовного дела, в марте 2022 года петрозаводчанин разместил на своей странице в социальной сети два видеоролика порнографического содержания.



В этот момент он был на даче в одном из поселков Прионежского района. Порнографию просмотрели несколько пользователей соцсети.



В результате были возбуждены уголовные дела. Во время предварительного следствия мужчина во всем признался, активно спомогал следователям. Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд.

За каждое из преступлений предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет, сообщили в прокуратуре Карелии.