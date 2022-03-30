Любителей бега ждут на острове в Карелии в День России

На острове Кижи 12 июня пройдет Фестиваль бега и скандинавской ходьбы «Кижи RUN».
Как отметили в Минобразования и спорта Карелии, фестиваль «Кижи RUN» пройдет в республике уже второй раз. Это новый формат событийного туризма.
Участников мероприятия ждет путешествие на остров Кижи, экскурсия по музею-заповеднику, медаль финишера уникальная возможность посмотреть весь остров Кижи, а не только открытую для экскурсии часть.
Организаторы подготовили интересные трассы для забегов и скандинавской ходьбы.
Для трейловых забегов открыты дистанции на 5, 10, 21 и 42 км, для сканди — 5 и 10 км.
Регистрация для участников фестиваля уже открыта.
Подробнее можно узнать здесь.
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