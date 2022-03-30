Любителей бега ждут на острове в Карелии в День России

На острове Кижи 12 июня пройдет Фестиваль бега и скандинавской ходьбы «Кижи RUN».

Как отметили в Минобразования и спорта Карелии, фестиваль «Кижи RUN» пройдет в республике уже второй раз. Это новый формат событийного туризма.

Участников мероприятия ждет путешествие на остров Кижи, экскурсия по музею-заповеднику, медаль финишера уникальная возможность посмотреть весь остров Кижи, а не только открытую для экскурсии часть.

Организаторы подготовили интересные трассы для забегов и скандинавской ходьбы.

Для трейловых забегов открыты дистанции на 5, 10, 21 и 42 км, для сканди — 5 и 10 км.

Регистрация для участников фестиваля уже открыта.

Подробнее можно узнать здесь.