Любителей незаконной рыбалки в Карелии оставили без сетей и спиннингов

В настоящее время по результатам проведенных рейдов полицейскими составлен 26 административный протокол за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, сообщили в МВД Карелии.

С начала мая изъято более 130 сетей, 14 спиннингов, снасти и иные орудия лова, а также лодки и моторы. Возбуждено 9 уголовных дел по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

Так, в Лахденпохском районе полицейскими установлены пять граждан, совершавших незаконный вылов корюшки в местах нереста и на миграционных путях к ним. Общая сумма ущерба составила 110 тысяч рублей.

В Олонецком районе возбуждено и расследуется уголовное дело по факту незаконного вылова атлантического лосося в местах его нереста с использованием рыболовной сети. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

А в Пудожском районе браконьеры нанесли ущерб 50 тысяч рублей.