Любители экстрима собирают средства на новый скейт-парк в Петрозаводске

Проект стоимостью более 1,6 миллиона рублей предполагается реализовать при поддержке Программы местных инициатив.

Энтузиасты экстремальных видов спорта из Петрозаводска объявили сбор средств на строительство нового скейт-парка на городском стадионе "Юность". В конце прошлого года идея такого строительства получила поддержку жителей карельской столицы на общегородском собрании, где обсуждались общественные проекты, которые предполагается реализовать с помощью Программы местных инициатив.

Как рассказали "Столице на Онего" авторы проекта строительства нового скейт-парка Кирилл Прохоров и Тимофей Тарутин, его общая стоимость – 1 миллион 650 тысяч рублей, но проект реализуется на условиях софинансирования. Почти 60 процентов суммы выделяет республиканский бюджет, около 30 процентов – городская администрация, а вклад самих горожан составит всего 12 процентов.

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