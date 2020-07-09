Любители элитного алкоголя пытались обокрасть гипермаркеты в Петрозаводске

Двое мужчин пытались пронести коньяк и виски мимо кассы в петрозаводских магазинах, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

52-летний житель Петрозаводска пытался обмануть гипермаркет более чем на 3000 рублей. Он спрятал и пронес мимо кассы бутылку коньяка, футболку, батарейки и аккумуляторные элементы питания. Но кража не осталась незамеченной. Мужчина был задержан сотрудниками батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны. На место прибыла следственно-оперативная группа городского управления полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Второй нарушитель был задержан при попытке вынести без оплаты бутылку виски. ГРосгвардейцы передали его участковому. При проверке выяснилось, что на счету гражданина два неоплаченных штрафа. Теперь в ним прибавится еще один, административный, за совершение мелкого хищения.

Ранее житель Карелии прогулялся по магазину в краденых туфлях и сорочке.