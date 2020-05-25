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Любители пьяной езды в Карелии остались без авто

Новости. Общество
16:33, 25 Мая 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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За минувшие выходные автоинспекторы остановили 15 пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, в 5.00 22 мая в Медвежьегорском районе на 649 км автодороги Р-21 "Кола" был отстранён от управления пьяный 44-летний водитель Fiat.

24 мая в 6.00 в Медвежьегорском районе на 628 км автодороги "Вологда-Медвежьегорск" поймали пьяного 24-летнего водителя "ВАЗ-21110". 

А в Кондопожском районе в п. Гирвас 44-летний мужчина сел пьяным за руль Mitsubishi Pajero.

Автомобили нарушителей перемещены на спецстоянку.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. 

Ранее в Карелии два пьяных водителя улетели в кювет и получили травмы.

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