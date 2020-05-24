В Карелии два пьяных водителя улетели в кювет и получили травмы

В минувшее воскресенье два ДТП произошли по вине водителей, севших за руль подшофе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, одна авария зарегистрирована на 209 км + 90 м федеральной автодороги Р-21 "Кола". В 11.56 40-летний водитель мотоцикла "Хонда", находясь в состоянии опьянения, при прохождении левого поворота неправильно выбрал скорость и оказался в кювете. В результате ДТП мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Вечером в воскресенье на 2 км + 300 м региональной автодороги "Петрозаводск – Деревянное" 35-летняя водитель-женщина без прав, находясь в состоянии опьянения, при движении на автомобиле "Мерседес" также неправильно выбрала скорость. В результате она совершила съезд в кювет. После ДТП женщина была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.