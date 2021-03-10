Любители собак загадили памятник павшим героям в Карелии

Жители Костомукши сообщают, что владельцы собак устроили место выгула на территории монумента "Павшим за Родину".

Власти Костомукши просят не выгуливать домашних животных у мемориала воинской славы - памятника "Павшим за Родину" на улице Героев. Об этом информирует газета "Новости Костомукши".

"Мемориал является не просто символом, здесь реально покоятся останки четырёх человек – воинов и мирных жителей. Этот мемориал – место почитания памяти погибших во время Гражданской, Великой Отечественной войн, погибших в горячих точках мира, вооруженных конфликтах. Этих людей любили, а у многих есть семьи до сих пор, и память о них жива. Это место скорби. А не отхожее место для собак или несдержанных человекообразных. Будьте людьми – придержите своего питомца во время выгула. Уберите за ним, если он оказался проворнее. Это недолго и нетрудно", - говорится в сообщении.

Авторы просят отправлять в редакцию снимки, на которых запечатлены нарушители, которые гадят на территории мемориала. Также сообщается, что такими нарушениями занимается отдел муниципального контроля.

"Владельцам животных, к сожалению, мы вынуждены объяснить: выгуливать питомцев на территории мемориала – это не норма. Это не в порядке вещей. Это неправильно. Не делайте так сами и наши дети не будут так делать с нашими могилами в будущем", - гласит текст заявления в газете "Новости Костомукши".

Ранее сообщалось, как горожане устроили снежные забавы на могиле Неизвестного солдата в Петрозаводске.