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Любители выпить украли из магазина в Петрозаводске элитный алкоголь

Новости. Криминал
12:56, 31 Марта 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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В середине марта в полицию поступило заявление от работников торгового заведения, сообщили в МВД Карелии.

Они обнаружили, что с витрины исчезла бутылка дорогого коньяка, а также виски. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.

В раскрытии преступления полицейским помогла запись камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что к хищению причастны двое граждан, мужчина и женщина. В дальнейшем их личности были установлены.

Подозреваемая, у которой ранее уже были проблемы с законом, призналась, что бутылку коньяка вынесла в сумке. Ее спутник прятал спиртное под одеждой. Коньяк они планировали продать; виски, который был дешевле, выпили.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин пытался ночью украсть из магазина 4,5-литровую бутылку элитного .

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