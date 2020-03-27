Любители выпить украли из магазина в Петрозаводске элитный алкоголь

В середине марта в полицию поступило заявление от работников торгового заведения, сообщили в МВД Карелии.

Они обнаружили, что с витрины исчезла бутылка дорогого коньяка, а также виски. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.

В раскрытии преступления полицейским помогла запись камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что к хищению причастны двое граждан, мужчина и женщина. В дальнейшем их личности были установлены.

Подозреваемая, у которой ранее уже были проблемы с законом, призналась, что бутылку коньяка вынесла в сумке. Ее спутник прятал спиртное под одеждой. Коньяк они планировали продать; виски, который был дешевле, выпили.

Возбуждено уголовное дело.

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