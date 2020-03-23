890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус - в ЗАГСЕе Петрозаводска попросили больше 20 не собираться (ФОТО) 8
23.03.2020 13:30
В Карелии ночью поезд насмерть сбил мужчину
23.03.2020 12:24
Больше 8 тысяч жителей Карелии заболели за неделю гриппом и ОРВИ 1
Сегодня 06:40

Петрозаводчанин пытался ночью украсть из магазина 4,5-литровую бутылку элитного алкоголя

Новости. Криминал
11:42, 24 Марта 2020
фото: © EPA/ИТАР-ТАСС
Загрузка...

Молодой человек с дорогим алкоголем был остановлен на выходе из торгового центра, сообщили в МВД Карелии.

В полицию ночью поступило сообщение о краже от работников торгового центра. Было установлено, что молодой человек положил в сумку приглянувшуюся ему 4,5-литровую бутыль с дорогим алкоголем и вынес товар без оплаты через кассовый узел. На выходе его встретила служба внутреннего контроля.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний петрозаводчанин. Молодой человек объяснил, что решил похитить алкоголь для собственных целей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее кража алкоголя в Пряже не удалась из-за опасливо озиравшейся женщины.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
22.03.2020, 14:05
Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
20.03.2020, 18:26
В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)

Аналитика

23.03.2020 22:29
Тема недели
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в эксклюзивном интервью "Столице на Онего" ответил на самые острые вопросы о коронавирусной инфекции.
"Нам оставят мертвый водоем" 1
20.03.2020 13:53
"Вытащил ножик и ударил Михаила" 2
19.03.2020 14:15
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 8
16.03.2020 09:00
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:18
Без политики
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 8
Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске требуют восстановить кенотаф бойца истребительного батальона на месте его гибели.
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
16.03.2020 14:20
архив чтиво

Медиа

Какие меры принимаются в ТРЦ "Лотос-Плаза" для защиты от коронавируса
21.03.2020 10:03
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»