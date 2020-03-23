Петрозаводчанин пытался ночью украсть из магазина 4,5-литровую бутылку элитного алкоголя

Молодой человек с дорогим алкоголем был остановлен на выходе из торгового центра, сообщили в МВД Карелии.

В полицию ночью поступило сообщение о краже от работников торгового центра. Было установлено, что молодой человек положил в сумку приглянувшуюся ему 4,5-литровую бутыль с дорогим алкоголем и вынес товар без оплаты через кассовый узел. На выходе его встретила служба внутреннего контроля.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний петрозаводчанин. Молодой человек объяснил, что решил похитить алкоголь для собственных целей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее кража алкоголя в Пряже не удалась из-за опасливо озиравшейся женщины.