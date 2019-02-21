Любителя аксессуаров задержали в Петрозаводске на выходе из магазина

Житель Сегежи попался в Петрозаводске на краже сумки, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В минувшую среду 20 яфевраля около полуночи сработала тревожная сигнализация в Петрозаводском круглосуточном торговом заведении.

Группа задержания, прибыв на место, установила, что 35-летний житель Сегежи в дневное время вынес из торгового зала сумку стоимостью более 4 тысяч рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали следственно-оперативную группу городского управления полиции и передали ей задержанного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.