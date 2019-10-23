Любителя алкоголя в Карелии условно наказали за незаконный оборот оружия

Жителя поселка в Калевальском районе, продавшего обрез ради алкоголя, приговорили к условному лишению свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, пару лет назад ранее судимый житель поселка Боровой Калевальского района нашел ружье на свалке вблизи заброшенной хозпостройки. Он спрятал находку в лесном массиве, а когда ему понадобились деньги, вернулся к тайнику.

Чтобы ружье было легче переносить и прятать, подсудимый сделал из него обрез, отпиленные части выкинул в реку. В дальнейшем переделанное оружие он продал случайному прохожему, а вырученные деньги, 300 рублей, потратил на покупку алкоголя.

Приговором Костомукшского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.