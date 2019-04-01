Любителя маникюра в Петрозаводске взяли под стражу

Мужчина унес из салона красоты в Петрозаводске три маникюрных набора, сообщили в МВД Карелии.

Так, 13 марта в дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 42-летняя хозяйка одного из недавно открывшихся салонов красоты. Она сообщила, что из помещения студии были похищены три маникюрных набора общей стоимостью более 14 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 37-летнего петрозаводчанина. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений.

По версии полицейских, в тот день он зашёл в салон, когда сотрудницы находились в подсобном помещении, и похитил со столов инструменты для маникюра, после чего скрылся. Мужчина сбыл похищенное, а деньги потратил на личные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.