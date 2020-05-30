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Любителя пьяной езды в Карелии ждет суд

Новости. Происшествия
08:45, 31 Мая 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Сегежском районе остановлен пьяный водитель внедорожника, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 30 мая в 5.34 в поселке Надвоицы сотрудники Госавтоинспекции Сегежи отстранили от управления автомобилем Mitsubishi 33-летнего нетрезвого водителя, местного жителя.

Мужчина, будучи лишенный права управления за аналогичное нарушение, вновь сел за руль в состоянии опьянения, за что теперь ему грозит уголовное наказание.

Также в отношении нарушителя составлены административные материалы за управление автомобилем в период лишения права управления.

Решение о наказании нарушителя примет суд. На данный момент автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Сообщать о нетрезвом водителе необходимо по телефону на короткий номер 102 или 112.

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