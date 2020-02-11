Любителя "пьяной езды" вновь остановили в Карелии

Нарушителя поймали 11 февраля в Питкярантском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 11.20 на автодороге "Олонец-Питкяранта-Леппясилта" автоинспекторы отстранили от управления автомобилем Toyota нетрзвого 31-летнего водителя, жителя Сортавальского района.
В отношение водителя составлены материалы для дальнейшего разбирательства за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.
Автомобиль перемещён на штрафную стоянку.
Ранее пьяного водителя с невнятной речью остановили на трассе в Карелии.
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