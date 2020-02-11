Любителя "пьяной езды" вновь остановили в Карелии

Нарушителя поймали 11 февраля в Питкярантском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 11.20 на автодороге "Олонец-Питкяранта-Леппясилта" автоинспекторы отстранили от управления автомобилем Toyota нетрзвого 31-летнего водителя, жителя Сортавальского района.



В отношение водителя составлены материалы для дальнейшего разбирательства за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.



Автомобиль перемещён на штрафную стоянку.

Ранее пьяного водителя с невнятной речью остановили на трассе в Карелии.