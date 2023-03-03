Любителя выпить и погонять на снегоходе отправили под суд в Карелии

Жителя райцентра на севере Карелии снова поймали в пьяном виде за рулем снегохода.

Кемский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя райцентра, которого обвинили в управлении снегоходом в пьяном виде.



При этом ранее за тоже самое кемлянина уже штрафовали на 30 тысяч рублей и лишали прав на полтора года.



Как установили в суде, он ездил на снегоходе по улицам Кеми в нетрезвом состоянии. Мужчину остановила дорожная полиция, освидетельствование показало, что он пьян.



Подсудимый вину признал полностью, раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа на 200 тысяч рублей. Также его лишили прав на полтора года.



Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.