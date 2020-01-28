Любителя выпить за рулем осудили в Карелии

Мужчину наказали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили на сайте Сортавальского городского суда.

В августе 2019 пьяный мужчина сел за руль в Сортавальском районе. Когда нарушителя остановили сотрудники ГИБДД, он отказался проходить медицинское освидетельствование.



Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.



Суд назначил ему 180 часов обязательных работ и лишил прав на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее пьяный водитель в Петрозаводске пытался откупиться от сотрудников ГИБДД пятью тысячами рублей.