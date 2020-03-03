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Любителя выпить за рулем отправили в колонию в Карелии

Новости. Криминал
18:00, 03 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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В Петрозаводске суд отправил водителя в колонию за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в октябре 2019 года, петрозаводчанин в состоянии алкогольного опьянения передвигался по городу на автомобиле "Мазда 6". В мае 2019 года этот водитель уже был привечен к уголовной ответственности за пьяное вождение и приговорен к наказанию в виде условного лишения свободы, с лишением права управления транспортными средствами.

"Учитывая, что ранее назначенное наказание к исправлению осужденного не привело, суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил по совокупности приговоров наказание в виде реального лишения свободы на срок 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года", - сообщили в прокуратуре Карелии.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее пьяного водителя поймали в поселке Карелии.

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