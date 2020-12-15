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Любителям спортивного отдыха перекрыли дополнительные входы на "Курган" в Петрозаводске

Новости. Общество
10:11, 16 Декабря 2020
фото: © паблик Вконтакте Центра спортивной подготовки
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На территорию Республиканского спортивного комплекса "Курган" с 16 декабря можно будет попасть только со стороны остановки по Комсомольскому проспекту.

С 16 декабря вход на территорию спорткомплекса будет осуществляться только со стороны остановки общественного транспорта по Комсомольскому проспекту. Остальные входы будут закрыты, сообщили в паблике Центра спортивной подготовки.

"На спорткомплексе стартует зимний соревновательный сезон, данные меры предприняты в первую очередь для обеспечения безопасности всех посетителей, с целью предотвращения травм и случайных столкновений посетителей и спортсменов на лыжных трассах", - говорится в сообщении.

Ранее на "Кургане" было установлено ограждение.

Напомним, в этом году на спортивном комплексе "Курган" появились зрительская трибуна, модульный мобильный экран, сцена для проведения торжественных мероприятий.

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Комментарии

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David
2020-12-16 10:15:27
кругом враги! Надо еще вышки с автоматчиками поставить по периметру!
Гость
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