Зрительская трибуна появилась на спортивном комплексе "Курган" в Петрозаводске

Завершается подготовка Республиканского спортивного комплекса "Курган" к зимнему спортивному сезону.

В Минспорта Карелии напомнили, что на территории комплекса в этом году был установлен модульный мобильный экран. В ходе соревнований на экран транслируются текущие результаты спортсменов, видеоролики, онлайн-видео с квадрокоптера или видеокамеры. На стартовой поляне появилась сцена для проведения торжественных мероприятий в рамках физкультурных и спортивных событий, приобретена современная система звукофикации.

"Центром спортивной подготовки" также закуплена новая зрительская трибуна, она дополнит уже существующую зрительскую зону.

На стартовой поляне, биатлонном стрельбище и лыжероллерной трассе заменены более 30 светильников. Новые лампы производят более яркий свет и более экономичны в темное время суток.

Проведена работа по планировке, расширению и отсыпке лыжных трасс. Это необходимо, чтобы трассы были ровными и соответствовали требованиям соревнований.

На въезде на территорию спорткомплекса устанавливают шлагбаум.

В Минспорта республики считают, что все изменения на Республиканском спортивном комплексе "Курган" будут способствовать проведению тренировочного процесса и соревнований на более высоком уровне, а также созданию комфортных условий для занятий спортом и физкультурой для всех жителей и гостей города.